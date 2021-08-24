Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı Koltuk döşeme ustası ve elemanı altınları sahibine teslim etti Samsun'da insanlık ölmemiş hareket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı Koltuk döşeme ustası ve elemanı altınları sahibine teslim etti Samsun'da insanlık ölmemiş hareket

İHA

Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı Koltuk döşeme ustası ve elemanı altınları sahibine teslim etti Samsun'da insanlık ölmemiş hareket

Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı, tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu. Buldukları altınları sahibine teslim eden usta ve elemanı 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hançer Kayış(43), koltuk takımlarını yeniletmek evine usta çağırdı. Koltuk döşeme ustası Olcay Şahin(40) ve elemanı Batuhan Şahin(19) koltukları taşımaya başladı. Bu sırada Batuhan Şahin'in taşıdığı tekli koltuktan bir kutu düştü. Kutuyu açan Şahin, içinde 5 gram altınla karşılaştı. Usta ve elemanı altınları sahibine teslim etti. Akabinde dükkana getirilen tekli koltuğun altından 3 adet daha çeyrek altın çıktı. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim eden Olcay Şahin, herkesin takdirini topladı.

"Bize yakışan budur"
Olayı anlatan Olcay Şahin, "Yıllardır çocukluktan beri bu işle uğraşıyoruz. Bu iş bizim baba mesleğimiz. Babamız 60 yıllık esnaf. Aynı serüveni biz de devam ettiriyoruz. 27 yıldır koltuk döşüyorum. Bu vaka ikinci defa oldu. Bu kadar değildi. Hançer kardeşimiz geldi, bize koltuklarını yeniletmek istediğini söyledi. Anlaştık, kumaşını beğendiler. O gün evine almaya gittiğimizde eşi evde yoktu. Kendisi zaten yeni ev almış, bu yüzden koltuklarını yaptırıyordu. Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklar indirirken merdivende bir kutu düşmüş. Allah'tan merdivende düşmüş. Dışarıda düşmüş olsaydı, çünkü koltukları koyduğumuz cadde kalabalık bir cadde olduğu için biri gözüne kestirerek alabilirdi. Yeğenim altını bulduktan sonra Hançer'e götürüyor. Onun da bu durumdan haberi yok. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıkıyor. Tabii, ben hemen aradım ve sahibine ilettim. Bize yakışan da budur. Çok ihtiyacı olduğuna emindim. Ne zor şartlar altında kazandığını, nasıl geçindiğini bilmiyoruz" dedi.

"Herkesin böyle davranmasını istiyorum"
Altınları verdiğin için insanlık görevini yaptığını ifade eden Batuhan Şahin, "Müşteriye koltuk almaya gittik. Koltuğu merdiven indirirken yere bıraktığımda bir kutu düştü. Koltuğu tekrardan kaldırarak arabaya koydum. Geri döndüğümde kutuyu fark ettim. Karton olduğunu fark ettiğimde tekme attım. Bantlıydı. Sonra içini açtım. Altın olduğunu fark ettim. Aldığımız kişiye geri götürdüm. Sonucunda mutluyum. İnsanlık görevimi yaptım. Başkası vermeyebilirdi. Verdiğim için pişman değilim. Unutmuş koymuş olabilir. Herkesin de böyle davranmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

"Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki"
Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren Hançer Kayış, "Olcay usta ile bir koltuk yenileme işimiz vardı. Bizim eve geldi. Koltukları apar topar aşağı indirdiler. Sonrasında Olcay usta telefon etti. Böyle bir durumlar var diye. 3 tane çeyrek altın çıktı. Kapının önünde diğer arkadaş tekmelediği için ayağına bir ağırlık geliyor. Bakalım dediği zaman 5 gram altın çıkıyor. Eşim altınları oraya koymuş, unutmuş. Ustama teşekkür ediyorum insanlığından dolayı. Vermeyebilirdi, yok diyebilirdi. Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki. İlaç gibi geldi" şeklinde konuştu.
Altınları teslim alan Hançer Kayış, Olcay ve Batuhan Şahin’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da eğitim çalıştayı
YEREL HABERLER Samsun’da eğitim çalıştayı
Alaçam’da çalınan pikap Samsun’da bulundu
YEREL HABERLER Alaçam’da çalınan pikap Samsun’da bulundu
Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak Türk-İş Eğitim Merkezi yerine Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kütüphanelerinden birisi yapılacak
YEREL HABERLER Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en ...
Kızının çantasını çalan hırsıza seslendi: "Kamera kayıtları var, çantayı getirmezsen polise ihbar edeceğim"
YEREL HABERLER Kızının çantasını çalan hırsıza seslendi: "Kamera ...
Korona virüse yakalanan hastadan "Aşı olun" çağrısı Kapusuz: “Yaşamak güzel, aşı olsaydım ben bu acıyı hissetmeyecektim”
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan hastadan "Aşı olun" ...
Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven general oldu ve Bitlis'e atandı
YEREL HABERLER Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven general ...
Evden 50 bin liralık ziynet eşyası ile paralar çalındı
YEREL HABERLER Evden 50 bin liralık ziynet eşyası ile paralar ...
Magandaların tespit edilmemesi için boş kovanların bulunduğu tarlayı traktörle sürüp, delilleri kararttılar
YEREL HABERLER Magandaların tespit edilmemesi için boş kovanların ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı (2)
YEREL HABERLER Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi ...
Bafra Mobil Beton Santrali üretime başlıyor Yılda 25 milyon TL tasarruf
YEREL HABERLER Bafra Mobil Beton Santrali üretime başlıyor Yılda 25 ...
Başkan Özdemir: “STK’lar bizler için önemli”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “STK’lar bizler için önemli”
Bafra’da Zafer Bayramı’nda Uğur Işılak konseri
YEREL HABERLER Bafra’da Zafer Bayramı’nda Uğur Işılak konseri
Filografi sanatıyla engelleri aştı
YEREL HABERLER Filografi sanatıyla engelleri aştı
Canik Belediyesi personeline eğitim
YEREL HABERLER Canik Belediyesi personeline eğitim
Atakum Belediyesi’nden kırsal kalkınmaya destek Jersey projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden kırsal kalkınmaya ...
Samsunlu kimya öğretmeni 11. kez kıtalararası yüzücü unvanını aldı
YEREL HABERLER Samsunlu kimya öğretmeni 11. kez kıtalararası yüzücü ...
OMÜ ADİM’de Arapça dil eğitimi yayınları geliştirilecek
YEREL HABERLER OMÜ ADİM’de Arapça dil eğitimi yayınları ...
Melih Okutan ve Alaaddin Okumuş’un tedavileri devam ediyor
YEREL HABERLER Melih Okutan ve Alaaddin Okumuş’un tedavileri devam ...
Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı
YEREL HABERLER Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi ...
Samsun’da ilk ‘akıllı kavşak’ devreye girdi
YEREL HABERLER Samsun’da ilk ‘akıllı kavşak’ devreye girdi
Samsun'da 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirildi: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirildi: ...
Orta Karadeniz’de 13 bin ünite kan açığı “Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı Kampanyası” başlatıldı
YEREL HABERLER Orta Karadeniz’de 13 bin ünite kan açığı “Samsun Kan ...
Ozon tedavisi bağışıklık sistemini uyarıyor
YEREL HABERLER Ozon tedavisi bağışıklık sistemini uyarıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.