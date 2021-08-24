Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Albayrak, “Kanser teşhisinde son dönemde yüksek doğrulukla tanı imkânı sağlayan PETCT sadece kanser tanısında değil, hastanın tedaviye verdiği cevap değerlendirmesinde ve takiplerinde de en güvenilir yöntemlerdendir” dedi.

PET görüntülemesi, kanser hastalıklarının ve yayılmalarının (metastazlarının) erken dönemde yüksek doğrulukla teşhisini sağlayan önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Albayrak, kanser teşhisinde son dönemde yüksek doğrulukla tanı imkânı sağlayan ‘PET CT’ hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Son dönemde PET tetkikleriyle ilgili hasta yararına önemli gelişmeler olduğunu aktaran Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Albayrak, tıp teknolojisinde yakın zamandaki en önemli buluşlardan birisinin kanser teşhisinde tam isabet sağlayan PET CT olduğunu söyledi. Albayrak, “PET CT sadece kanser tanısında değil, hastanın tedaviye verdiği cevap değerlendirmesinde ve takiplerinde de en güvenilir yöntemlerdendir. Kanser hastasının tedaviye yanıtı yeterli değilse, daha etkin tedavi yöntemlerine yardımcı olan bir yöntemdir” diye konuştu.



Şehir dışından gelen hasta sonucunu aynı gün alabiliyor

PET CT hazırlığı hakkında da bilgilendirmede bulunan Dr. Albayrak, hastaların en az 5 saatlik aç olmasının ideal bir PET çalışması için yeterli olduğunu vurgulayarak, “Gelen hastaların kan şekerleri ölçülüp teşhis için kullanılacak ilaçlar damar yolu ile verilmektedir. Şeker hastalığı olan hastalarımızın randevu alırken görevlileri uyarmaları önemlidir. Çekim süresi yaklaşık 20 dakika olup, kontrol sonrası hastalarımız bölümden ayrılabilmektedir. Şehir dışından merkezimize gelip PET çekimini yaptıran hastalarımıza aynı gün içerisinde sonuçları verilmektedir” şeklinde konuştu.

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