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Vali Yardımcısı Öztürk’ten aşısızlara ‘yeni kısıtlama’ uyarısı “Tüm Samsunlu vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum"

İHA

Vali Yardımcısı Öztürk’ten aşısızlara ‘yeni kısıtlama’ uyarısı “Tüm Samsunlu vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum"

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, korona virüs aşısı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet ederek, başka kısıtlamaların gelebileceği uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı son günlük Kovid19 tablosuna göre Samsun yüzde 76,9 aşılama oranı ile ‘mavi’ kategoride yer alıyor. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın geçici görevlendirme ile Sinop Ayancık’ta bulunması dolayısıyla kan bağışı etkinliğine katılan Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, aşılama konusunda uyarılarda bulunarak, aşısızlara başka kısıtlamaların da gelebileceği sinyalini verdi.
Herkesi aşı olmaya davet eden Vali Yardımcısı Öztürk, “Samsun olarak aşılamada maviyi yakaladık. Buna rağmen oranların yükselmesi gerekiyor. Okullarımız açılacak. Tüm vatandaşlarımızı, özellikle 1. dozunu olup, 2. doz aşısını olmayanları veya hiç aşı olmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşılama faaliyetleri son sürat devam ediyor. Rakamlar yüksek çıktıkça hem vatandaşlarımızın morali bozulmakta hem de biz üzülmekteyiz. Onun için bu rakamları aşağıya çekmemiz gerekiyor. Onun da yolu aşı olmaktan geçiyor. 1. doz aşı olanları, hiç aşı olmayanları bir an önce aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

“Aşısızlara belki başka kısıtlamalar da gelecek”
Aşı olmayan vatandaşlara başka kısıtlamaların da gelebileceğini ifade eden Hasan Öztürk, “Bazı etkinliklere aşı olmayan arkadaşlarımız alınmayacaklar. Sonra sıkıntıya düşerler. Belki bir adım ötesi başka kısıtlamalar da gelecek. Biliyorsunuz özellikle şehirlerarası toplu taşımalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile bazı zorunluluklar getirildi. Tiyatro, sinema ve maç gibi organizasyonlara gitmek isteyen arkadaşlar da ya aşı olacaklar ya da PCR test sonuçlarını gösterecekler. Bunun için sonuna kadar mağdur olmamak adına vatandaşlarımızı şimdi zaman varken aşı olmaya davet ediyorum. Sağlık İl Müdürlüğünden aldığımız rakamlar, aşı olmamış vatandaşların daha zor bir şekilde süreci geçirdiklerini biliyoruz. Yoğun bakımlarda aşı olmayanlar daha yoğun bir şekilde kaldığını biliyoruz” diye konuştu.

“Bireysel düşünceler toplumsal dinamiklerin yerine geçemez”
Toplumsal dinamiklere uyulması gerektiğini vurgulayan Öztürk, ayrıca şunları söyledi:
“Tüm Samsunlu vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı olmak bedelsizdir. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde aşı olma şansınız var. İstediğiniz aşıyı seçme şansınız da var. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, bir an önce aşılarını olsunlar. Hem kendi hem de toplumun sağlığı açısından aşılarını olsunlar. Bireysel düşünceler toplumsal dinamiklerin yerine geçemez. Toplumda yaşıyorsak, toplumsal dinamiklerin de gerekliliğini yerine getirmemiz gerekiyor. Aşı olmayan bir kişi diğer aşı olmuş arkadaşlarımızı da tehlikeye sokma durumuna düşebilmekte. Onun için eğer bir toplumsal düzen içerisinde yaşamamız gerekiyorsa bunun da gerekliliğine uymamız gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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