Samsun'da yabancı uyruklu şahıs kaçak ürünlerle yakalandı

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Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi polisin takibi sonucu gümrük kacağı ürünlerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısımlarına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sırasında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet kaçak akıllı cep telefonu, 540 paket kaçak sigara, 7 adet manyetikli kaçak çakmak, 5 kutu kaçak vitamin tozu, tablet (sporcu takviyesi), 29 paket kaçak çay ve 23 paket kaçak süt tozu ele geçirildi. Olayla ilgili Irak uyruklu bir kişi gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

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