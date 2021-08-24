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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç: “Bizim aşımız sevgiyle kaynıyor”

İHA

Başkan Kılıç: “Bizim aşımız sevgiyle kaynıyor”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Sevgi ve özveriyle hazırlanan sıcak aşları, günbegün teslim ediyor, paylaştıkça daha da kenetleniyoruz. Bizim aşımız sevgiyle kaynıyor” dedi.
Bafra Belediyesi, aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün 188 ailenin evlerine götürülerek teslim ediliyor. Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet üreten Aşevinde hazırlanan çift öğün yemekler, ekipler tarafından bakacak kimsesi olmayan, evinde yemek pişirecek durumda olmayan vatandaşların kapılarına kadar ulaştırılıyor. Korona virüsüne karşı tüm birimleriyle teyakkuza halinde olan Bafra Belediyesi, karantinada olan vatandaşlara yemek servisine de devam ediyor. Bu kapsamda da 8 haneye çift öğün yemek yardımı sağlanıyor.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Sevgi ve özveriyle hazırlanan sıcak aşları, günbegün teslim ediyor, paylaştıkça daha da kenetleniyoruz. Bizim aşımız sevgiyle kaynıyor. Bizler sevgiyle, paylaşımla bir arada yaşayan büyük ve güzel bir aileyiz” diye konuştu.

“Hep Birlikte Bafra’yız”
Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm Bafra halkına hizmet götürdüklerini belirten Başkan Kılıç, “Özellikle pandemi döneminde güç ve yoğun çalışma şartlarına rağmen vatandaşlarımıza hizmet götürerek zor zamanları dayanışma içerisinde olduk. Aynı anlayış ile gönül belediyeciliğinin gereğini yapmaya devam ediyoruz. Aşevimizde uzman ekip koordinatörlüğünde hazırlanan sıcak yemeklerimiz ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz hep birlikte Bafra’yız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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