Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi U. idaresindeki 55 AV 013 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Remzi U. 112 ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.