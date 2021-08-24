Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S.(22), C.Z.'nin (44) ikametinin kapısına giderek burada tehditler savurup tüfekle ateş etiği iddia edildi. Olayda 19 yaşındaki H.S.A. adlı genç kadın sol dizinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldıran kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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