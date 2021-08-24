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O tomruklar Samsun sahillerinde: 200 km sürüklendiler

İHA

Sinop Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası 200 km mesafedeki Samsun'un Atakum ilçesi sahillerine ulaştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ise tomrukları temizleme çalışması başlattı.

O tomruklar Samsun sahillerinde: 200 km sürüklendiler

Sinop Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası 200 km mesafedeki Samsun'un Atakum ilçesi sahillerine ulaştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ise tomrukları temizleme çalışması başlattı.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerinde özellikle Sinop'ta binlerce tomruk denize sürüklendi. Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu. Akıntının etkisiyle tomruklar Samsun'un Atakum ilçesi sahiline kadar ulaştı. Kumsala vuran tomruklara vatandaşlar oturarak sahili seyretti. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri denizin getirdiği tomruk ve ağaç parçalarını temizleme çalışması başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Sorumlusu Muhammet Fatih Yıldız, "Adnan Menderes sahiline vuran tomruklar ve çalıları temizliyoruz. Bunlar Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerinden gelen parçalar. Büyükşehir Belediyesi olarak bunun temizlik çalışmasını yürütmekteyiz. Yaz boyu ve yıl planlarımız doğrultusunda sahilimizin temizliğini yapmaktayız. Dünden başlayan tomruk ve çalıların sahile vurmasıyla çalışmayı başka bir yöne kaydırdık. Bu tomrukların vatandaşlara zarar vermemesi için buradan kaldırılmasını sağlıyoruz" dedi.

"Kaç kişinin ocağına incir dikerek geldi"
Bir vatandaş ise "Dalga bu kütükleri ne hale düşürmüş. Baktıkça hayrete düşüyoruz. Şu ağaç olduğu yerde ne kadar güzel selvi boylu duruyordu. Şimdi şu anda bu kütüğün üzerinde oturuyorum. Oturak olarak kullanıyorum. Denizi seyrediyorum. Biraz işime yaradı ama üzgünüm. Keşke olmasaydı. İçimden şunu düşünüyorum: Kim bilir bu ağaç buraya gelene kadar kaç kişinin evini duvarını yıktı. Kaç kişinin ocağına incir dikerek geldi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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