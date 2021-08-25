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Prof. Dr. Eker’den Samsun’a 3. devlet üniversitesi teklifi: İKSÜ

İHA

Prof. Dr. Eker’den Samsun’a 3. devlet üniversitesi teklifi: İKSÜ

Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Güzel Sanatlar Kampüsü'nün, İlkadım Kültür ve Sanat Üniversitesi (İKSÜ) adı altında Samsun’a hizmet verecek 3. devlet üniversitesi olması noktasındaki düşünceyi desteklediklerini söyledi.
Karadeniz’in en büyük şehri Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) adı altında 2 devlet üniversitesi bulunuyor. OMÜ GSF Öğretim Görevlisi ve Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Güzel Sanatlar Kampüsü'nün 3. bir üniversite olarak Samsun’a hizmet vermesi fikrini desteklediklerini belirterek, açıklamalarda bulundu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Metin Eker, “Samsunumuzun bir gençlik şehri, eğitim şehri ve dolayısıyla üniversite şehri özelliklerini de taşıdığını görüyoruz. 1 Nisan 1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 18 Mayıs 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi ile iki üniversiteye sahip ve 60 70 min civarında yükseköğretim öğrenci sayısına erişmiş olan Samsun, tıpkı Anadolu’daki bazı şehirler gibi ikiden daha fazla üniversitesi olabilecek potansiyeli çoktan haiz durumdadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Samsunun İlkadım ilçesi sınırları içinde bulunan Güzel Sanatlar Kampüsü Türkiye’nin bir üniversiteye bağlı ilk ve tek tematik sanat ve tasarım kampüsü olarak yedi yıldır hem Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin hem de Samsun’un hizmetindedir. Bu nitelik ve donanımları ile Samsun için üçüncü bir üniversite potansiyelini ayrıca sergilemektedir. Hali hazırda içinde bulunan üç fakülte, bir yüksekokul ve bir konservatuvar ile sanat ve tasarımın yanında bir kültür kampüsü kapsamı için de uygunluk göstermektedir” dedi.

Kurulması düşünülen 3. üniversite hakkında da bilgi veren Eker, şunları söyledi:
“Samsun İlkadım ilçesi sınırları içinde bulunan bağımsız bir akademik yerleşke olarak Güzel Sanatlar Kampüsü, ‘İlkadım Kültür ve Sanat Üniversitesi’ için müsait olmakla birlikte, diğer iki üniversitemizden ayrılacak tematik ve butik akademik örüntüsüyle bölgemizin olduğu kadar ulusal ve uluslararası beklentilere cevap verecek çalışma ve etkinlikleriyle bilim ve sanatın müşterek kapsamlarına hayatiyet kazandıracaktır. İçerdiği fakülte ve diğer akademik birimler sayesinde örnek bir kültürsanat içerikli üniversite profiliyle daha gelecekçi, çağdaş, küresel ve bir o kadar da yerel ve projektif davranış ve örüntüleri işleyebilecektir. İlkadım Kültür ve Sanat Üniversitesi için; Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kültür Politikaları ve Yönetimi Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Lisansüstü Sanat ve Tasarım Enstitüsü gibi akademik birimler düşünülüyor. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Kampüsümüzün İlkadım Kültür ve Sanat Üniversitesi olarak hizmet verecek üçüncü üniversitemiz olarak şehrimize kazandırılması noktasında Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği olarak tüm siyasetçilerimizden, yerel yöneticilerimizden, bürokrat ve diğer erkler ile birlikte Samsunlulardan destek bekliyoruz. Şehrimiz, böyle bir teklif ve talebi kucaklayacak nitelikte ve güçtedir.”

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