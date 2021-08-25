Evinde 2 bin 254 adet uyuşturucu hapla yakalandı

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Samsun'da evinde 2 bin 254 adet uyuşturucu hapla yakalanan kişi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine C.A.'nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 bin 254 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.A. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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