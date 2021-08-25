Çatı yangını korkuttu

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan arastada 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk belirlemelere göre birinci katta bulunan köfteci dükkanının bacasından çıkan kıvılcımlar çatıda yangına yol açtı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven uzatarak ve yerden müdahale etti. Yangın iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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