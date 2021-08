Yasin Öztekin: “Samsunspor ile Süper Lig’de oynamak istiyorum”

– Samsunspor’un tecrübeli kaptanı Yasin Öztekin, Samsunspor ile bu sezon şampiyon olup, yeniden Süper Lig’de oynamak istediğini söyledi.

TFF 1. Lig’in en iddialı takımlarından olan Samsunspor’da takım kaptanı Yasin Öztekin önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sene averajla kaybedilen şampiyonluk ve bu sene yeniden yapılandırılan kadrodan bahseden Öztekin, kariyerinin kırılma noktalarına da değindi.

Lige çok iyi hazırlandıklarını dile getiren başarılı kanat forvet oyuncusu Yasin Öztekin, "2011'de Türkiye'ye geldim. Kupa kazandığım tek takım Galatasaray'dı. 4 senede 6 kupa kazandım. Tabii ki çok farklı bir his. Kupa kazanmak çok güzel bir şey ama kesinlikle kolay değil. Samsunspor'a geçen sene tabi ki şampiyon olmak için gelmiştim. Biraz daha konsantre ve istekli olsaydık şampiyon olurduk. Ama maalesef olmadı. Sonuçta futbol oynuyoruz bazen her şey istediğin gibi olmuyor. O yüzden maalesef geçen sene olmadı ama Samsunspor her zaman şampiyonluğa oynar. Bu sene de yeni hocamızla, oyuncularımızla ve taraftarımızla beraber inşallah hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Yeni bir takım oluştu. Geçen seneden 3 ya da 4 arkadaşımız var. Bütün gelen arkadaşlarımız genç iyi. Yabancı tecrübeli arkadaşlarımız var. Gerçekten iyi bir takım olduk. Bunu kamp sürecinde de gördük. Yaptığımız hazırlık maçlarında da gördük. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımda herkes elinden geleni yapıyor ve özverili çalışıyor. Hocamızın da en önem verdiği şey takım olmak. Şu an iyi bir giriş yaptık sezona inşallah böylede devam eder" dedi.



"TFF 1. Lig’de şampiyon olmak istiyorsan ileri oynayacaksın"

TFF 1. Lig’de şampiyon olmak için oynamaları gereken oyun anlayışı hakkında konuşan Yasin Öztekin, “Türkiye'de ve Almanya'da çok fazla ve farklı hocalarla çalıştım. Her hocanın bir planı ve oyun sistemi var. O yüzden her hocanın iyi ve kötü yanı var. Bunu da bütün hocalar biliyordur. Bu futbolcular içinde geçerli. O yüzden bu sene Mehmet Altıparmak ile beraber yeni bir sistem, daha fazla önde baskılı oynayan, çok fazla geri pas istemeyen birisi. Bu lig de eğer şampiyon olmak istiyorsan ileri oynayacaksın. Bu yüzden hocamızın düşüncesi iyi böyle olmamız lazım. Mehmet Hoca ile yeni bir takım oluştu inşallah ta onun istediklerini birer birer sahaya yansıtırız. Şuan yüzde yüz de değiliz. Daha takım olmamız lazım. Henüz bir maç oynadık. O yüzden her maça iyi çalışıp iyi analiz yapmalıyız ve her maça hazır çıkmalıyız. Bu bağlamda oyuncu arkadaşlarımın hepsine güveniyorum. Taraftarımız da her zaman destek veriyor. İnşallah ta her maça odaklanıp kazanmak istiyoruz” diye konuştu.



“İlk defa kendimi kaptanlığa hazır görüyorum”

Bu yıl ilk defa kendini kaptanlığa hazır gördüğünü ifade eden Öztekin, “Avrupa'da ve Türkiye'deki futbol ve idman anlayışında biraz fark var. İlk zamanlarda baya zorlanmıştım ama her zaman herkese yardım etmeye çalıştım. Doğru neyse onu söylemeye çalıştım. Bazen bazı insanlar anlamak istemiyor ya da farklı görebiliyordu. Ama ben hiç bir zaman doğruları söylemekten vazgeçmedim ve bu sene ilk defa kendimi kaptanlığa hazır görüyorum. Gençte bir takımımız var. Gençlere örnek olup, yardımcı olmak istiyorum. Sonuçta herkesin bir kariyeri var önünde onlara yardımcı olmak benim için gurur verici o yüzden bu sene her şeyimle herkese yardımcı ve faydalı olmak istiyorum. Yani hazırım ben hazırım ikinci kaptanımız Hasan Kılıç da öyle. İkimiz de elimizden geleni yapıyoruz. Hocamızda bize güveniyor. Bizde herkese yardımcı olup güzel bir sezon geçiririz” şeklinde konuştu.



“Samsunspor ile Süper Lig’de oynamak istiyorum”

Samsunspor forması ile tekrardan Süper Lig’de futbol oynamak istediğini vurgulayan Yasin Öztekin, “Samsunspor bence bu ligin hem taraftarı, hem stadı hem de şehri ile birlikte en büyük takımı. Şampiyon olmak kolay değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Öyle bir maç kazanıp diğer maçta istediğini yapmazsan, odaklanmazsan olmaz. O yüzden geçen sene 70 puan topladık ama şampiyon olamadık. Bu sene lig daha zor oldu. Ama önemi yok. Her hafta sahaya çıkıp iyi konsantre olup o an da saha da olmak lazım. Biz bunu başarmak istiyoruz. Hocamız 3 kere arka arkaya şampiyon oldu. Öncelikle tebrik ediyorum onu. Bunu herkes başaramaz. Tecrübesi var ve bunu bize aktarmaya çalışıyor. Biz her gün idman yapıp çalışıyoruz. İstediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bazen oluyor bazen olmuyor ama bütün arkadaşlarımız çalışıyor ve ilk maçımızı kazandık. Ama bu sadece bir maçtı. Şimdi Kocaelispor maçımız var. Ona konsantre olup arzulu ve istekli olmamız lazım. Sonuçta futbolda istekli arzulu olmazsan kaybedersin. Bizim hedefimiz maçtan maça çıkıp hocalarımızla, taraftarımızla o maçın anını yaşayıp, hep birlikte inşallah istediğimiz sonucu almak. Tabi ki şampiyon olmak istiyoruz. Ama şuan çok erken bence şuan konuşmamak herkes için iyidir. Tabi ki kalbimizde, aklımızda şampiyonluk var. Ama biz maçtan maça gitmek istiyoruz. İnşallah ta bu sene hedefimize ulaşmak istiyoruz. Çünkü yeniden Süper Lig'de oynamak istiyorum, bunu da Samsunspor'la yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk yolunda taraftarın katkısına da değinen Öztekin, şunları söyledi:

“Pandemiden dolayı taraftarlarımızı göremedik. Dışarıdan etkisini hissettik ama tribünleri doldurması çok ayrı oluyor. Bunu da ilk maçtan görmüş olduk. Kendi adıma konuşayım taraftarımızın tribünde olması bana güç veriyor. İnşallah ta bundan sonra da tribünleri dolduruyorlar. Eğer şampiyon olmak istiyorsak onlara ihtiyacımız var. Çünkü onlar olursa biz kendi sahamızda kolay kolay hiç bir takıma yenilmeyiz. Sonuçta futbol kaybetmekte var. Ama bizim takım olarak şöyle bir düşüncemiz var. Eğer o gün sahada elinden geleni yaptıysan, mücadele ettiysen ve sonunda olmadıysa yapacak bir şey yok. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve yaptıkça iyi sonuçlar gelecek. O yüzden taraftarımız bize destek versinler onları seviyoruz. İnşallah ta o kalbimizde, gönlümüzde olan şampiyonluğu sezon sonunda taraftarımızla beraber kutlarız.”

