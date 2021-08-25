Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı

DHA

Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da S.G.'nin (57) yatak odasına girerek ziynet eşyaları ve bir miktar parasını çalan 5 şüpheli polisin takibi sonucu cipte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şakir K. (32) yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı. 
Olay, cumartesi akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Yatak odasında bulunan 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parasının çalındığını fark eden S.G., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına incelemek üzere el koydu. 
CİPLE GELDİLER
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu, hırsızlık olayını Kayseri'den Samsun'a bir ciple geldikleri belirlenen Gülcan E.(34), Tuğba Ç.(31), Y.Ş.(17), Gamze M.(24) ve Şakir K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelileri ve cipi takibe alan ekipler, dün akşam saatlerinde Terme ilçesinde düzenlenen operasyonla 4 kişiyi yakaladı. 
İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şakir K., kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-08-25 12:58:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasin Öztekin: “Samsunspor ile Süper Lig’de oynamak istiyorum”
YEREL HABERLER Yasin Öztekin: “Samsunspor ile Süper Lig’de oynamak ...
Samsun’da farklı dozlarda hakkı gelip de aşı olmayan 467 bin kişi var
YEREL HABERLER Samsun’da farklı dozlarda hakkı gelip de aşı olmayan ...
Çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Çatı yangını korkuttu
Şüpheli şahıs 560 adet uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıs 560 adet uyuşturucu hapla yakalandı
Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce: "Hastalığı geçirmiş olmama rağmen 4. doz aşımı da vuruldum, 12 yaşındaki oğlumu da aşıladım" "Aşı olmamak şu anda öldürüyor, hastanelik yapıyor"
YEREL HABERLER Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da ...
Evinde 2 bin 254 adet uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Evinde 2 bin 254 adet uyuşturucu hapla yakalandı
Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig´de oynamak istiyorum
YEREL HABERLER Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig´de oynamak istiyorum
Motosiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede
Prof. Dr. Eker’den Samsun’a 3. devlet üniversitesi teklifi: İKSÜ
YEREL HABERLER Prof. Dr. Eker’den Samsun’a 3. devlet üniversitesi ...
Estetik turizmi gelişiyor: Türkiye dünyada ilk 3'te Ünlü estetikçi Akbaş: "Estetik ve plastik cerrahi, Türkiye'nin dünyada tanınmasına ve sevilmesine büyük katkı yapıyor" "Türkiye estetik ve plastik cerrahide dünyada ilk 3'te"
YEREL HABERLER Estetik turizmi gelişiyor: Türkiye dünyada ilk ...
O tomruklar Samsun sahillerinde: 200 km sürüklendiler
YEREL HABERLER O tomruklar Samsun sahillerinde: 200 km sürüklendiler
Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol
Tartışma sırasında kocasını tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Tartışma sırasında kocasını tabancayla vurdu
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına ...
PTT'nin motosikletini çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER PTT'nin motosikletini çalan şahıs tutuklandı
Samsun'da bıçakla yaralamada 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçakla yaralamada 2 gözaltı
'Asya kaplan sivrisineği' Samsun’da da görüldü Doç. Dr. Muhammet Mustafa Akıner: “Çarşamba ilçesinde Asya kaplan sivrisineği türüne rastlandı” "Ya bu sene ya da gelecek sene yazın aynı İstanbul’da son 1 aydır olduğu gibi vatandaşlar ‘yandım anam’ diye veryansın edecek. O örneklere bir de Samsun eklenecek"
YEREL HABERLER 'Asya kaplan sivrisineği' Samsun’da da görüldü Doç. Dr. ...
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Başkan Kılıç: “Bizim aşımız sevgiyle kaynıyor”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Bizim aşımız sevgiyle kaynıyor”
Samsun'da yabancı uyruklu şahıs kaçak ürünlerle yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da yabancı uyruklu şahıs kaçak ürünlerle ...
Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı
YEREL HABERLER Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı
SAMULAŞ’tan öğrencilere ‘online vize’ kolaylığı
YEREL HABERLER SAMULAŞ’tan öğrencilere ‘online vize’ kolaylığı
Aztopal: “Samsunspor son 1 transfer daha yapabilir”
YEREL HABERLER Aztopal: “Samsunspor son 1 transfer daha yapabilir”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.