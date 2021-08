İndi-bindi çilesine neşter

Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği soruna “İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi” ile neşter vurdu.

2022 yılında hizmete girecek olan ve bekleme yapılmadan çalışacak olan merkez için hem minibüsçüler hem de vatandaşlar Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir yandan “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği” projesi ile kent içi trafik sorununa neşter vururken, bir yandan da ilçelerden gelen toplu taşıma araçlarını tek bir merkezde topluyor. Projenin adı “İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi”. 2022 yılında bitirilecek merkez ile birlikte artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine ulaşabilecek. İlçelerden gelen yolcuların ve minibüsçülerin yıllarca yaşadığı sorun bekleme yapmadan kullanılacak merkez ile birlikte artık tarihe karışacak. İnşaatı süren projenin bitirileceği günü heyecanla beklediklerini söyleyen minibüs esnafı ve yolculardan da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür geldi.

Bafra Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Can, “Söz verip sözünü tutan bir belediye başkanı gördüm. Başkanımız seçim zamanında geldi. Bize ‘Sizin yaşadığınız sorunu kökten çözeceğim’ dedi. Sözünü de tuttu. Bizim yaşadığımız problem sadece şoför esnafını ilgilendirmiyordu. Bütün Samsun yolcularının mağduriyeti vardı. Başkanımız bu mağduriyete neşter vurdu. Merkezin bitirilmesini büyük bir heyecan ile bekliyoruz. Belediye Başkanımız söz verdi sözünü tutuyor. Transfer Merkezi ile inşallah yolcularımızın iki üç araç değiştirme olayı bitiyor. Ulaşımda kalite de, kazancımız da artacak. Hem biz hem de vatandaş çok memnun. Allah Başkanımızdan razı olsun" dedi.



10 yıllık mağduriyet bitiyor

Minibüs Şoförü Osman Öz, 10 yıldır hem kendilerinin hem de yolcuların mağdur olduğunu söyleyerek, "Yeni proje ile yolcu taşımacılığımız artık rahata erecek. İndir bindir yapma olayı son bulacak. Yaşlı vatandaşlarımız oluyor. Onları indiriyoruz. Sıkıntı yaşıyorlardı. Başkanımızın sayesinde bu problem son bulacak inşallah" ifadelerini kullandı.



İndibindi yapmaktan yorulduk

“İndibindi yapmaktan artık çok yorulduk” diyen Gülnur Özcan isimli yolcu, "Eskiden ne güzel tek araçla şehir merkezine kadar gidiyorduk. Ama şimdi hem maddi olarak büyük kaybımız var. Hem de in bin yapmaktan çektiğimiz eziyet de cabası. Sürekli şehir merkezine gidip gelenler açısından düşününce hesap edin harcanan parayı. Zaten zor dönemlerden geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne hayata geçireceği proje için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



“3 minibüs değiştiriyorum”

Bafra'ya gelebilmek için 3 minibüs değiştirdiğini söyleyen Turhan Topçu, "Ben Samsun'da yaşıyorum. Annem babam Bafra’da. Sürekli Bafra'ya gidiş geliş yapıyorum. Bazen tramvayla geliyoruz. Ama üç minibüs kesin değiştiriyorum. Belediyeevleri, Atakum, Bafra. Bir de 5 kişiyiz. Gerçekten zorlanıyoruz. Büyük bir para. Meydandan bazen Belediyeevleri’ne arabaya binmeden bile gidiyorduk. Ama şimdi birinden inip başka araca biniyoruz. Bir an önce bitirilmesi temennimiz. Projeyi yaparak Samsunlu yolcuları çileden kurtardığı için Başkanımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



Samsun'a gidişgeliş 50 liraya mal oluyor

1979 yılından bu zamana SamsunBafra arasında şoförlük yapan Mehmet Yıldız, “Böyle bir hizmeti başkanımızdan bekliyorduk. Başkanımız da yerine getiriyor” diyerek şunları söyledi:

"Samsun'a gidiş gelişte her zaman sıkılıyorduk. Sadece Bafra için değil bütün ilçelere bu hizmeti vermesi gelecekte anılacak, tarihe geçecek bir hizmet. Yolcuyu indiriyoruz. Yolcu gideceği yeri bilmiyor. Hangi aracın nereden kalktığını bilmiyor. Maliyetler zaten yüksek. Bir yolcunun Samsun'a gidişgelişi bazıları için 50 liraya mal oluyor. Yolcu açısından da bizim için de güzel bir uygulama olacak."



Başkan Demir: “Herkesi dinleyerek karar verdik”

İlçe minibüsleri için aktarma merkezinin hizmete girmesiyle birlikte şehir merkezine ulaşımdaki sorunların ortadan kalkacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

"Derdimiz ve heyecanımız Samsun için. Minibüsçülerin ve vatandaşlarımızın yaşadıklarını en iyi hisseden insanlardan biriyim. Empati ile yola çıktım, herkesi dinliyorum. Bir şeye karar verirken masa başında karar vermiyoruz, halkın arasına karışıyoruz. İlçelerden gelen vatandaşların şehir merkezine ulaşmayla ilgili zorluğu vardı. Şimdi biz ortadan kaldırıyoruz. Özel aracı olana sorun yok. Bir minibüs 14 yolcu taşıyor şehre giremiyor. Bafra’dan gelen Samsun’da istediği yere gitmek istese 3 vasıta değiştirecek. Bir de dönüşünü düşünün. Vatandaşımız, başımızın tacıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.