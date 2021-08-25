560 uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

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Samsun'da polis uygulaması sırasında 560 uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamada B.Y. adlı şahsı 560 adet sentetik ecza ile yakaladı. Gözaltına alınan B.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Y. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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