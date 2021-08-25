Samsun'da bir evden 86 bin liralık ziynet eşyası çalındı

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Samsun'da bir eve giren kimliği belirsiz hırsız 86 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, Nafiye T.'nin (46) evine girerek 86 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Altınlarının çalındığını fark eden Nafiye T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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