Atakum Belediyesi’nden 'yapılandırma' çağrısı

Atakum Belediyesi; çevre temizlik, emlak, ilan ve reklam vergisi ile çeşitli idari para cezalarına ait ödemeleri geciken vatandaşlara, son günü 31 ağustos olan 'yeniden yapılandırma' imkanından faydalanma çağrısı yaptı.

Borçlu vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere başlatılan borç yapılandırmasında sona yaklaşılıyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan vergi yapılandırma fırsatından yararlanan Atakumlular 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilk taksit ödemelerini yapabilecekler. Yapılandırmalar banka havalesi ya da hizmet binasından yapılabilirken aynı zamanda Atakum Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.



18 aya kadar taksit

Vatandaşlar, vergi borçlarını belediyenin "eyapılandırma" sistemi üzerinden peşin ya da taksitlendirerek ödeyebilecek. Taksitlendirmelerde hak kaybına uğranmaması için ilk iki ayın zamanında ödenmesi şartı aranırken borcun geri kalanında iki ayda bir ödeme fırsatı verilecek.18 aya varan taksitlendirme seçeneğinin bulunduğu yapılandırmada peşin ödemelerde ise yüzde 90 faiz indirimi uygulanacak.



İnternet üzerinden yapılandırma kolaylığı

Emlak vergisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar belediye hizmet binasına gelerek ya da belediyenin internet adresinden sisteme giriş yaparak hizmetten yararlanabilirler. Kullanıcılar, sitede sağ üst bölümde yer alan “ebelediye” sekmesine tıklamaları halinde ‘eyapılandırma’ sayfasına ulaşıyor. Vergi borcu olan vatandaşların bu sayfada yer alan yapılandırma başvuru formunun çıktısını almaları ve formdaki bilgileri doldurup ıslak imzalarını atmaları gerekiyor. Başvuru formu ve kimliklerinin fotoğraflarını çeken mükellefler, bu görselleri aynı sayfadaki ‘Talep Gönder’ bağlantısına tıkladıklarında açılan sayfa üzerinden yükleyerek Atakum Belediyesi Emlak ve Tahsilat Servisi’ne ulaştırabilirler. Başvuru formunu çıktı alma imkanı bulunmayan mükellefler ise formda talep edilen bilgileri kağıda yazarak imzaladıktan sonra bu belgenin fotoğrafını aynı sayfa üzerinden Atakum Belediyesi’ne iletebilirler.

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