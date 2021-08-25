Şehit Hakan Altıkatoğlu mezarı başında anıldı

Samsunlu Şehit Hakan Altıkatoğlu, mezarı başında dualarla yad edildi.

12 Haziran 1998 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit olan Hakan Altıkatoğlu, unutulmadı. Şehit Hakan Altıkatoğlu'nun Ayvacık ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programında Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi. Akabinde gelenlere ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehidin babası Mustafa Altıkatoğlu(66) ise, "Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyorum. Kendileri bana çok destek verdiler. Şehidimiz ve tüm şehitler adına hediyeler dağıttık. Anma programını geleneksel hale getireceğiz. Ben ölsem bile ardımdan gelen çocuklarım ve torunlarım bunu devam ettirecek" dedi.

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