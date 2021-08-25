Samsun İl Sağlık Müdürü: 467 bin doz aşı vatandaşlarımızı bekliyor



Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "İlimizde şu an aşı hakkı olup, aşısını yaptırmamış 1'inci dozda 300 bin, 2´nci dozda 54 bin, 3'üncü dozda ise 113 bin vatandaşımız bulunuyor. Yani toplam 467 bin doz aşı vatandaşlarımızı bekliyor" dedi.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti´ni ziyaret eden Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ve sonuçları hakkında bilgiler verdi. Samsun´da ilk doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75.3´e yükseldiğini ve Samsun´un mavi kategorideki iller arasında yerini aldığını söyleyen Oruç, bu seviyenin yeterli olmadığını belirtti. Samsun'daki yoğun bakımda bulunan hastaların yarısının hiç aşısını olmayan hastalardan oluştuğunu belirten Oruç, aşı yaptırmayan vatandaşları da uyardı.

`AĞIR HASTA SAYISINI KONTROL ALTINDA TUTTUK´

Samsun'da 1'inci doz aşı oranında yüzde 75'e ulaştıklarını ifade eden Oruç, "Samsun´u, 'mavi' renge taşıdık. Bu çabanın sonucunda vaka sayılarımız geçtiğimiz aylara oranla artış gösterse de, aşının koruyucu etkisi sayesinde, ağır hasta sayısını kontrol altında tuttuk ve vaka artışının hastanelerimize yatış olarak yansımasını önledik. Ancak bu aşamadaki başarı bizim için yeterli değil. Yoğun bakımlarda yatanlara baktığımızda aşısızların oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış hastalardan oluşuyor. Aşısızların yoğun bakımlarda ve entübelerde biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Araştırmalar bize aşının oluşturduğu antikor seviyesinin bir süre sonra azaldığını gösteriyor. Bu nedenle Covid-19'a karşı, başarının kalıcı hale gelmesi için vücudumuzdaki antikor seviyesini belirli bir seviyede tutmamız büyük önem arz ediyor. Bunun tek yolu da, kişisel aşı takvimine uymamızdan, erteleme sürecine girmeden, tüm aşı dozlarımızı zamanında yaptırmamızdan geçiyor" şeklinde konuştu.

`467 BİN AŞI VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYOR´

İkinci ve üçüncü dozlarda istenen seviyede olmadıklarına dikkat çeken Oruç, "İnsanlarımızın aşılarını erteleme ve bekleme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu durum da dozlar arasındaki sürenin uzamasına ve aşının koruyuculuğunun azalmasına neden oluyor. İlimizde şu an aşı hakkı olup, aşısını yaptırmamış 1'inci dozda 300 bin, 2´nci dozda 54 bin, 3'üncü dozda ise 113 bin vatandaşımız bulunuyor. Yani toplam 467 bin doz aşı vatandaşlarımızı bekliyor. 122 bin civarı vatandaşımız da 1'inci doz aşılarını oldular ve 2'nci doz aşı sıralarının gelmesini bekliyorlar. Unutmayalım, tek doz aşı bizi korumaya yetmez. 1'inci doz aşıda iyi bir seviyedeyiz ama havalar soğumadan süratle özellikle 2'nci ve 3'üncü dozda da istenilen seviyelere ulaşmalıyız. Bu nedenle özellikle tek doz aşı yaptırıp ikinci dozu yaptırmayan veya iki doz Sinovac aşısı olup, üçüncü dozunu henüz yaptırmayan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-08-25 16:32:02



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