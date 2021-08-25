Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)

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5'İ DE TUTUKLANDI

Samsun'da S.G.'nin (57) yatak odasına girerek ziynet eşyaları ve bir miktar parasını çalan ve polis tarafından yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Gülcan Ekinci, Tuğba Çelebi, Gamze Mercan, Şakir Kaya ve Y.Ş., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-08-25 17:29:47



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