Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen S.M.T. ve F.B. adlı kadının ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 paket toplam 6,84 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 385 lira para ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili S.M.T. ile F.B. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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