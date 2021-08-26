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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.B. (59) bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen C.P. olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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