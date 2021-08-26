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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi’nin banka hesaplarına koyulan hacze tepki

İHA

Atakum Belediyesi’nin banka hesaplarına koyulan hacze tepki

– Atakum Belediyesi’nin personellerin maaşının da yattığı banka hesaplarına haciz koyulmasına, belediye önünde yapılan basın açıklaması ile tepki gösterildi.
İzmir 16. İcra Dairesi, Atakum Belediyesi'nin 2 bankada bulunan 6 hesabına haciz koydu. Haciz işleminin ardından “Kamu hesaplarına haciz konulamaz” maddesi uyarınca yapılan itiraz üzerine hesaplardan hacizleri kaldırma kararı verildi. Uygulanması geciken karar sonrası CHP ve İYİ Parti İl Başkanları ve üyeleri Atakum Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi.
Basın açıklamasının başında konuşan İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Selen Gülhan Çam ve CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, İzmir 16. İcra Dairesi’nin belediyenin hesaplarına koyduğu haczi "hukuksuz" olarak nitelendirdiler.
Daha sonra açıklamalarda bulunan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, burada kıymetli işler yapmaya çalışıyor. İcra ve hacizlerle mücadele ederken, bu pandemi sürecinde bile çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı. Bütün garibanların sofralarına yemek götürmeye çalıştı. Hayır çarşılarıyla, organizasyonlarıyla vatandaşın yanında olmaya çalıştı. Çektirilen zulüm yetmezmiş gibi bundan 1 hafta önce hiç olmamış bir şey başımıza geldi. Atakum halkına hizmet veren personelinin de maaşlarının yattığı ve yasa ile korunma altına alınmış resmi hesaplara İzmir 16. İcra Dairesi tarafından haciz konuldu. Bu bir ilktir ve hukukta bir karşılığı yoktur. Bunun uygulamada da bir karşılığı yoktur ve zulümdür. Bu Atakum halkına çektirilmek istenen bir zulümdür. Sizin 1300 Atakum personelinin ekmeği ile ne işiniz var? Burada insanlar asgari ücret ile evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynatmayacağız” dedi.
Basın açıklaması belediye önünde toplanan partililer ve personelin slogan atmasının ardından sona erdi.

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