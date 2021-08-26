Kırsalda yol ve su hayatı değiştirdi

Uzun yıllar süren içme suyu ve yol sorunu çözülünce kırsal mahalle sakinlerinin hayat standardı yükseldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Kavak ilçesine 17 km, Asarcık ilçesine ise 9 km uzaklıkta bulunan Talışman Mahallesi’nde uzun yıllardır devam eden yol ve içme suyu sorunu çözüldü. 50 hanede 425 vatandaşın yaşadığı mahallede tankerlerle taşınan içme suyunu kullanması nedeniyle bölgede Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından özel bir çalışma yapıldı. SASKİ 15 km uzaklıktaki Çukurbük mevkisinde yaptığı sondaj çalışmasıyla kaliteli su buldu. Suyu bağlantılarla 7 mahalleye dağıtan ekipler, Talışman’a da içme suyu verdi. Musluklarından düzenli içme suyu akan mahalle halkı, tankerlere veda etti.

Öte yandan mahalle yolu için de yenileme çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, genişlettikleri 3 bin 400 metre uzunluğundaki yolu, sathi kaplamayla yeniledi. Mahalle yolunu ilk kez asfalta kavuşturan belediye ekipleri, 2022 yılında da kalan 5,5 kilometrelik yolu da tamamlayacak.

Asfalt yol ve içme suyuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Talışman Mahalle Muhtarı Erol Gökçen, “Önceleri yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulamıyorduk. Kar yağınca da yollarımız kapanıyor, hastamız olunca hastanelere ulaştıramıyorduk. Berbat bir haldeydi. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen sene yolumuz yapıldı. Ne toz kaldı ne çamur. 15 kilometre uzaklıktan sularımızı getirip bağladı. Cumhurbaşkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Hasan Gökçen, “Arabalar çıkmıyordu. Şimdi ise asfalt yolumuz oldu. Suyumuz bağlandı. Şuan rahatız. Sorunlarımız kalmadı. Yol ve su sorunumuz kalmadı. Ulaşım yoktu. Suyumuz yoktu. Hepsine kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Arife Çelik ise “Yollarımız berbattı. Kışın çok kötüydü. Sürekli kapanıyordu. Hasta olduğu zaman götüremiyorduk. Kepçe ve dozerlerin gelmesini bekliyorduk. Yollarda kalıyorduk. Çok şükür. Başkanımız sağ olsun. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

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