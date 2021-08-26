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Asfaltlama ekibine tatlı sürpriz Belediye asfalt ekibine tatlı dopingi

İHA

İlçede asfaltlama çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine tatlı sürprizi yapıldı.

Asfaltlama ekibine tatlı sürpriz Belediye asfalt ekibine tatlı dopingi

İlçede asfaltlama çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine tatlı sürprizi yapıldı.
Belediye asfaltlama ekiplerini ziyaret eden İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi Adem Yıldırım, yanında getirdiği tatlıyı onlara ikram etti.
Adem Yıldırım yaptığı açıklamada, “Gerek belediye meclis üyeleri gerekse belediye çalışanları olarak büyük büyük bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde başarı ve buna bağlı olarak birlik ve beraberlik var. Hepimizin tek ortak hedefi var. O da ilçe halkına hizmet etmektir. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun çok büyük yol kat ettik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize en iyi şekilde hizmet için de hepimiz seferber olacağız ve arzulanan İlkadım için çalışacağız. Ayrımcı değil, bütünleştirici olacağız. Hizmetlerimizde kişinin mutluluğunu değil bütün ilçe halkının mutluluğunu gözeteceğiz. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.
Asfalt ekipleri de Yıldırım'a teşekkür etti.

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