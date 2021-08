Başkan Kılıç: “Bize ırak yok”

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Bafra’da hizmet üretme gayretinde olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “139 mahallemizin tamamına aynı şekilde çözüm odaklı bakış açısı ve samimiyetle yaklaşıyor, şehir merkezine ne kadar uzaklıkta olursa olsun mahallelerimizi ziyaret ediyor, onların taleplerini ve tavsiyelerini alıyoruz. Bize ırak yok” dedi.

Başkan Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, diğer milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte merkez ve uzak mahallerde sürekli halkın arasında olduklarını söyledi. Kılıç, “Kadirşinas halkımız, samimi bir gayretle atılan her adımın farkında ve bizlere kalplerini açıyor. Bizler de o kalplerde kalıcı olmak için tüm gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen, alt yapı ve asfalt çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Hamit Kılıç, “2021 yaz sezonu öncesinde oluşturduğumuz çalışma programına ve aciliyet derecesine göre hareket ediyoruz. Şehrimizin hemen her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merkezde Alparslan Mahallemizde beton yol, yine Alparslan ve Bahçeler Mahallelerimizde sathi kaplama yol yapımı, Kemalpaşa ve Gaziosmanpaşa Mahallelerimiz sınırları içinde yer alan Hasan Aslan Caddesi’nde orta refüj, merkeze 5 km uzaklıktaki Kuşçular ve 13 km uzaktaki Barış Mahallelerimizde sathi kaplama çalışmalarımız var. Programımızı birçok koldan uyguluyoruz. Program yaparken eksiklikleri bizzat tespit ediyor, o eksiklikleri giderirken yani çalışmalarımızı sürdürürken inceliyor. Bittiğinde ise tekrar yapılanları kontrol ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızla sürekli irtibat ve istişare içerisindeyiz. Yaptığımız işlerin tamamını özenle, uzun ömürlü ve eksiksiz yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu süreçte hiçbir caddemiz, sokağımız ve hemşerimiz, gözümüzden de gönlümüzden de asla uzak değil. Şehrimizin her köşesi, gönlümüzün tam ortasında. En başta söz verdiğimiz gibi şehrin kenar mahallelerinde, merkeze en uzak noktalarda yaptığımız çalışmalarla bu konudaki samimiyetimizi gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla üstün bir gayret göstererek asfalt sezonu bitmeden hedeflerimizin üzerine çıkmak için gecegündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.