Psikiyatri Uzmanı Dr. Arda Kazım Demirkan, depresyonun tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

İnsanların bazen depresyonla geçici mutsuzluğu birbiriyle karıştırabileceğine dikkat çeken Liv Hospital Samsun Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, önemli bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Depresyon; bazen sadece mutsuzluk ile bazen de hem mutsuzluk hem de kaygılı bir ruh haliyle birlikte kişinin düşüncesinde, konuşmasında, hareketlerinde ve fizyolojik işlevlerinde bir yavaşlamanın olduğu ve bunlarla birlikte değersizlik, isteksizlik, yetersizlik, karamsarlık hislerinin eşlik ettiği bir sendromdur” dedi.



Mutsuzluk geçici bir duygu olabilir

Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Konuşma dilinde 'mutsuz, karamsar' hissettiğimizde kendimizi 'depresyondayım' diyerek ifade ediyoruz. Halbuki mutsuzluk, depresyonun bir parçası olabileceği gibi daha sık olarak günlük yaşam olaylarının getirdiği geçici bir duygu olabilir. Mutsuzluğun, depresyonun bir parçası olup olmadığını belirlemek önemlidir çünkü tedavi gerekip gerekmediğine karar vermemizi belirler” şeklinde konuştu.



Depresyon tedavi edilebilir

Depresyonun tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Demirkan, “Kişi ömrü boyunca bir defa depresyona girebileceği gibi birden fazla kez de girebilir. Böyle durumlarda her bir depresyon süresince uygun tedavi yöntemlerine başvurmak kişinin hem ruh hem beden sağlığı bakımından önemlidir. Kişide depresyon geçmişi, özellikle mevsimsel depresyon geçmişi varsa belirtilerin ilk çıkmaya başladığı tarihlerde yardım alması önem kazanmaktadır. Birçok rahatsızlıkta olduğu gibi problem ne kadar çabuk tespit edilip tedavi süreci ne kadar çabuk başlarsa iyileşme de o kadar kısa sürer” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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