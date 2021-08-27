Samsun’da “Dondurma Şenliği” yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, dondurma üreten yerel firmalarla vatandaşları “1. Dondurma Şenliği”nde buluşturacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği şenlik, Çobanlı İskelesi’nde yapılacak.

Şehrin sosyal hayatına önemli katkılar sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Açık Sahne Yaz Etkinlikleri kapsamında verdiği konserlerle Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Dondurma Şenliği düzenliyor.

Samsun’u dondurma üretiminde söz sahibi şehirlerden biri haline getirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek şenlikle, kaliteli üretimleriyle markalaşan yerel dondurma firmaları vatandaşlarla bir araya getirilecek. Dondurmanın ham maddesi olan manda sütü ve salep üreticilerinin de davet edildiği şenlikte Türkiye İdareci ve Bürokratlar Birliği’nin katkılarıyla mendil kapmaca, torba yarışı, yumurta yarışı, ip atlama, yakan top, dama oyunu, topaç ve halat gibi Geleneksel Türk Çocuk Oyunları, bilek güreşi müsabakası, Yıldız Gençlik Derneği ise okçuluk gösterileri gerçekleştirecek. Çocuk Şenliği etkinliği ile de çocuk oyunları, palyaço gösterileri ve dondurma sunum şovları yapılacak.

Açık Sahne Yaz Etkinlikleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programı kapsamındaki “Dondurma Şenliği”, Çobanlı İskelesi Açık Sahne Etkinlik Alanı’nda 12.0019.00 saatleri arasında düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da katılımcılara konser verecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ile çok sayıda davetlinin katılacağı etkinlik ile salep ve manda sütü üretiminde lider olan kentteki yerli dondurma üretim kapasitesi ile geleneksel Bafra dondurmasının tanıtılması hedefleniyor.

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