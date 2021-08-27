Samsun'da polis aracına hafif ticari araç çarptı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Samsun'da hafif ticari aracın polis aracına yandan çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı ile Mevlana Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurgül D. idaresindeki 55 LA 994 plakalı hafif ticari araç, Mehmet G.'nin kullandığı 55 A 7523 plakalı polis aracına yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polis aracından maddi hasar meydana geldi.

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