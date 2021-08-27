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OMÜ’de kampüse keklik ve sülün salındı Toplam 500 sülün ve keklik ekosistemdeki yerini aldı

İHA

OMÜ’de kampüse keklik ve sülün salındı Toplam 500 sülün ve keklik ekosistemdeki yerini aldı

Samsun Ondoukuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsüne salınan toplam 500 adet sülün ve keklik ekosistemdeki yerini aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında 27 Ağustos 2021 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte 3 yıl boyunca kampüsün uygun alanlarına sülün ve keklik yerleştirilecek. Proje kapsamında ilk keklik ve sülünler bugün yapılan törenle birlikte doğaya salındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir ile törene katılanlar 250 adet sülün ve 250 adet kekliği doğaya bıraktı.

“Keklik ve sülün salımı 3 yıl devam edecek”
Proje kapsamında OMÜ’de 3 yıl boyunca keklik ve sülün salımı gerçekleştirileceğinin altını çizen Rektör Yavuz Ünal, “İnsanlar farkında olmadan ekosisteme zarar verebiliyor. Müsilaj da bunlardan bir tanesi. Sülün ve keklik aslında doğanın bir parçası. Bizim neslimiz ya da bizden sonra gelenler bunları kafes hayvanı olarak öğrenecekler. Oysaki doğadaki besin zincirinin en önemli parçalarından bir tanesiler. Keklik ya da sülünü doğadan yok ettiğinizde bu sefer keneyle mücadelede çok ciddi bir performans ve para harcamanız gerekiyor. Kenenin nice canlara mal olduğunu da geçmişte gördük. Bırakacağımız sülün ve keklik kafeste üretildiler. Doğaya ne kadar tutunur, bakacağız. Salımlarımız 3 yıl devam edecek. Sadece bir kısmı bile doğaya tutunsa ekosistemde kırılan zincirin tamir edilmeye başlandığını göreceğiz. Kampüsümüz sulak alanları, kıraçları ve konumu itibariyle bu hayvanların beslenmesine oldukça uygun. Sülünün ana vatanı Samsun ama biz sülünü hiç Samsun’da görmedik. Sadece bir anıt heykel dikildikten sonra eskiden burada olduğunu öğrendik. Bizden sonraki nesil böyle bilmesin diye bu projeye imza attık” dedi.

“1 keklik doğadaki 3 milyon kene larvasını yok ediyor”
Keklik ve sülünlerin kene popülasyonunun azaltılmasında çok önemli olduğunun altını çizen Ünal, “Yeşil Kampüs ve yaşanabilir bir kampüs iddiamız vardı. Bu proje de bu iddiamıza uyuyor. Bir fakındalık çalışmasına imza attık. Sonuç olarak biz burada kampüs içerisinde eğitim alan arkadaşlarımızın nereye giderlerse gitsinler bulundukları coğrafyada bu duyarlılığı sürdüreceğini düşünüyoruz. Üniversitemizden giden öğrencilerin de buradan giderken kampüsün de bir eğitim laboratuvarı olduğunu bilerek buradan gidecekler. Önümüzdeki yıl sayım yaptığımızda ne kadar hayvanın burada tutunabileceğini göreceğiz. Elde ettiğimiz veriler ile tutunabilmeleri için daha hassas davranacağız. Kampüs içerisine ayrıca yaban ördeği ve ekosistemin içerisinde önemli bir misyona sahip olan varlıkları da yerleştirmemiz gerekiyor. OMÜ ailesi olarak herkesin bu hayvanları korumak için bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu hayvanların av hayvanı olarak görülmemesi gerekiyor. Keklik ve sülün bizim sağlığımız, güvencemiz açısından çok önemli. Çünkü bir kekliğin doğadaki karşılığında 3 milyon larvaya ulaşan kene temizliği yaptığını biliyoruz. Bu etkinliği sosyal bir etkinlik olarak görmüyoruz. Ekosistemi yeniden tamir etmesi açısından bu varlıklara ihtiyacımız var. Keklik ve sülün gibi yararlı türlerin artık av hayvanı olarak görülmemesi gerekiyor. Bu algıyı kırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“18 yılda 61 bine yakın sülün, 9 bine yakın da kekliği Samsun’da doğaya bıraktık”
Sülün ve keklik salımlarının devam edeceğine dikkat çeken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir ise “Sülün ve keklik gibi yararlı hayvanları popülasyonu az olan yaşam alanlarına yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılında da 3 bin 230 adet sülün 3 bin 700 adet kınalı keklik ve 75 bin adet doğal alabalığı tabiata yerleştirmeye devam ediyoruz. Samsun’da 20022020 yılları arasında 60 bin 669 adet sülün, 8 bin 400 adet kınalı keklik, 750 adet beç tavuğu ve 27 adet kızıl geyik doğal yaşam alanlarına yerleştirilmiştir. Bin 510 adet sülün ve 250 adet kınalı kekliğin tabiata yerleştirme işlemi de devam edecek. 27 Ağustos 2021 tarihinde OMÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü ile 2021 yerleştirme programı doğrultusunda üniversitenin orman, çayır, akarsu ekosistemi barındıran alanına 250 adet kınalı keklik ve 250 adet sülün salınacak. Takip eden yıllarda da yerleştirme programı devam edecek. Yerleştirilen hayvanların takibi; bizim, üniversitenin ve ortinoloji bölümü tarafından yapılacaktır” şeklinde konuştu.
Program, sülün ve kekliklerin doğaya bırakılmasının ardından son buldu. Programa Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın da katıldı.

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