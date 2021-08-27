Samsunspor ile Kocaelispor 54. randevuya çıkıyor

– TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ve Kocaelispor ligin 3. haftasında 54. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Ligin 2 iddialı takımı Samsunspor ve Kocaelispor, 3. hafta karşılaşmasında birbirlerine rakip olacaklar. 2 takım daha önce 53 kez birbirleri ile maç oynadılar. Bu maçlarda Samsunspor 27 kez rakibine üstünlük sağladı. Kocaelispor ise Samsunspor karşısında 13 maçta sahadan üstün ayrılan taraf oldu. Öte yandan 2 takım arasında oynanan 13 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı.

2 takım Kocaeli’de daha önce 26 kez karşılaştı. Her 2 takım da Kocaeli’deki maçlarda 10’ar galibiyet aldılar. Körfez’de oynanan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Kocaelispor bu sezon oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda 3 gol yiyen Marmara temsilcisi, rakip filelere ise gol atamadı. İlk haftayı BAY geçen Samsunspor'da ligin 2. haftasında Balıkesirspor’u sahasında 31 ile geçti.

28 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

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