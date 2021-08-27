Canik Belediyesi’nden yaz etkinliği

Canik Belediyesi, 30 Ağustos Pazartesi günü ‘Canik Yaz Etkinlikleri’ düzenleyecek.

‘Bi dünya eğlence’ sloganıyla düzenlenecek ‘Canik Yaz Etkinlikleri’ programında eğlenceli oyunlar, çekilişler, ödüllü yarışmalar, sportif aktiviteler, uçurtma uçurma, tiyatro oyunları ve animasyon gösterileri yer alacağı belirtildi. Doğu Park Amfi Tiyatro yakınında saat 11.00’de başlayıp gün sonuna kadar devam edecek yaz etkinliklerinde katılımcılara pek çok sürpriz hediyenin takdim edileceği duyuruldu. Organizasyonu düzenleyen Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tüm katılımcılara dondurma ikramının yapılacağı etkinlik programında alanda uçurulmak üzere ayyıldızlı uçurtma hediye edileceği ilan edildi.

Zafer Bayramı coşkusunu ‘Canik Yaz Etkinlikleri’ programıyla doyasıya yaşamak isteyen vatandaşları programa davet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Geçtiğimiz yıl itibariyle programladığımız toplu etkinlikleri pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle halkımıza böyle bir etkinlik programı hazırladık. Bu programla birlikte yaza da veda etmiş oluyoruz. İnşallah gelecek yıl bahar ve yaz şenlikleriyle bu tür etkinlikleri sağlıklı koşullarda yapma imkânına yeniden kavuşuruz. Tüm gençlerimizi aileleriyle birlikte bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Günün sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına icra edilecek Kahramanlık Türküleri konserinin ardından bayrak ve ışıklar eşliğinde düzenlenecek yürüyüşle etkinlik programının son bulacağı ifade edildi.

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