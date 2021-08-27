Miniklerin Zafer Bayramı coşkusu

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Atakum Belediyesi’nin kente kazandırdığı AtaÇocuk Anaokulları’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin kent sakinlerine sözünü verdiği ve Cumhuriyet ile Mevlana Mahallelerindeki şubeleriyle Atakumlu miniklere eğitim veren AtaÇocuk Anaokulları’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Miniklerin bayram coşkusuna Atakum Belediye Başkan Vekili Fikret Can Demir, veliler, öğretmenler de ortak oldu. Günler öncesinden koreografi hazırlayan Ataçocuklu minikler kostümleriyle de büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Atakum Belediye Başkan Vekili Fikret Can Demir, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Fikri hür, vicdanı hür’ nesiller yetiştirmek durumundayız. Bizler de fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirebilmek için kıymetli müdürümüz, koordinatörümüz Selin Yaralı’nın önderliğinde güzel kreşlerimizi açıyoruz. Bu kreşlerimizde eğitim alan öğrencilerimiz de vatanına, milletine, devletine bağlı nesiller olarak yetişiyorlar. Emeği geçen bütün eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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