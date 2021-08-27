Samsunspor Lyon’dan Melih Altıkulaç’ı transfer etti Melih ve Semih Altıkulaç ikizleri aynı takımda

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– Samsunspor Olympique Lyon Türkiye Ümit Milli takım oyuncusu Melih Altıkulaç ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Böylece ikiz olan Melih ve Semih Altıkulaç kardeşler aynı takımda buluşmuş oldu.

Bu sezon transfere doymayan Samsunspor, 22. transferini Fransa’nın köklü ekiplerinden Olympique Lyon’dan yaptı. Kırmızıbeyazlılar Türkiye Ümit Milli takım oyuncusu Melih Altıkulaç’ı transfer etti. Sezon başında da Belçika’nın Standard Liege takımından Semih Altıkulaç’ı transfer eden Samsunspor, böylece ikiz oyuncuları aynı takımda buluşturmuş oldu.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada transfer hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz son olarak Olympique Lyon forması giyen Türkiye Ümit Milli takım oyuncusu Melih Altıkulaç ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

Yeni transfer Melih Altıkulaç sol bek mevkiinde görev yaparken, ikizi semih Altıkulaç ise orta saha mevkiinde görev yapıyor.

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