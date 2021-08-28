Kazada yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ordu'da kazada yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde olan 17 yaşındaki Gökdeniz Yumoş'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Gökdeniz Yumoş, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Gökdeniz Yumoş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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