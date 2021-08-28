4 aracın karıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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– Samsun’da meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza; Atakum İncesu Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinki kavşakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 1 çekici ve 3 otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı. M.Ş. idaresindeki 55 TH 752 plakalı çekici, E.A. idaresindeki 55 EL 901 plakalı otomobil, F.D. idaresindeki 06 FDZ 94 plakalı otomobil ve A.S. plakalı 34 TD 0246 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Meydana gelen kaza nedeniyle SamsunSinop yolunda trafik kısa süreli aksarken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı A.S., yaralı R.S., yaralı A.K.A., yaralı Z.A., yaralı K.A. ve B.A.’yı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı.

Trafiğin kısa süreli aksamasına neden olan kaza sonrasında olay yerinde emniyet önlemleri alan polis ekipleri, kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yolu tekrardan trafiğe açtı.

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