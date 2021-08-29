Yaşlılara 'cennet' gezisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmeleri için düzenlediği geziler sürüyor. Bu kapsamda pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan yaşlılar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni gezdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kovid19 süreci sonrası normalleşme ve sosyalleşme sorunu yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlılar için gezi etkinlikleri düzenliyor. Samsun’un tarihi, doğal, kültürel ve turistik yerlerine götürülen yaşlılar, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Kuş Cenneti’ne götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe’deki öğle yemeğinin ardından başlayan tur kapsamında Atakum ilçesi İncesu sahilinden geçen yaşlılar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kuş Cenneti'ni ziyaret etti. Golf araçlarıyla doğa gezisi yapan yaşlılar, sulak alanlarda kuşları gözlemleyerek, eşsiz doğa manzarasını hayranlıkla seyretti. Turun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür eden vatandaşlar, tek tek evlerine bırakıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın evde bakım ve sağlık hizmetlerinden 65 yaş ve üstü 200 kişinin istifade ettiğini ifade eden Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, şehir turlarından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yazıcı, “65 yaş üstü evli veya tek başına yaşayan, ekonomik ve sosyal yönden yoksun yaşlılarımız için düzenlediğimiz şehir turlarının ikincisini Kızılırmak Kuş Cenneti’nde gerçekleştirdik. Bu gezilerle sosyalleşme sorunu yaşayan yaşlılarımıza destek oluyoruz. Bu turlarımız, belli aralıklarla devam edecek. Gezimize katılan tüm yaşlılarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz” dedi.

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