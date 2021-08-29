Samsun'da tüfekle genç kadını yaralayan şahıs yakalandı

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Samsun'da tüfekle ateş açarak 19 yaşındaki kadını yaraladığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu

yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.S. (22), C.Z.'nin (44) ikametinin kapısına giderek burada tehditler savurup tüfekle ateş etti. Olayda 19 yaşındaki H.S.A. adlı genç kadın sol dizinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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