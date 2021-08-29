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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: "Samsunumuz için dur durak bilmeden gece gündüz çalışıyoruz"

İHA

Başkan Demir: "Samsunumuz için dur durak bilmeden gece gündüz çalışıyoruz"

– Hafta başında Ankara’da temaslarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı görüşmelerde Samsun’un yatırımlarının ele alındığını belirterek, “Samsun'umuz için dur durak bilmeden gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Hafta başında başkente giden Demir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı 148. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Ankara’da kalarak Samsun için temaslarını sürdüren Başkan Mustafa Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi, istişarelerde bulundu. Hem Akıllı Şehir Trafik Güvenliği, hem elektrikli otobüs hem de teknolojik altyapı konusunda Samsun’a gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Varank’ a teşekkür eden Demir, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ı da ziyaret etti. Mustafa Demir, “Samsun insanlarıyla, coğrafyasıyla, iklimiyle, çeşitliliğiyle Türkiye’nin en güzel şehri. Her ilden insanımız burada yaşıyor. Her vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve konforu için çalışıyoruz. Bu noktada Ankara’nın da desteğini arkamızda hissediyoruz. Hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz bize her konuda destek oluyor” diye konuştu.
Kentsel dönüşümden altyapıya, sanayi alanlarından kültür alanlarına kadar her alanda yaptıkları yatırımlarda bakanlıklardan ciddi katkılar aldıklarını kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Şehrimizi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili her zaman temaslarda bulunmaya devam edeceğiz. Samsun’un birbirinden önemli projelerini bakanlıklarla görüştük ve 17 ilçemizin geleceğe taşınması noktasında önemli görüşmeler yaptık. Samsunumuz için dur durak bilmeden gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: "Belediye olarak 3 ana vizyonumuz var'
Ankara mesaisi sonrasında Samsun'a dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Mimar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi tarafından yürütülen ‘Sessiz Kuşaktan Z Kuşağına Kent ve Mekan’ projesinin tanıtım toplantısına da katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen projede gençlerle bir araya gelen Başkan Demir, Samsun’un gelecek vizyonundan söz etti. Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Demir, şunları söyledi:
“Babanızı annenizi dinleyin. Onlarla sohbet edin. Etrafınızdaki belli yaşın üstündeki insanların tecrübelerinden istifade edin. Medeniyetimizin, bizi biz yapan değerlerin en doğru aktarıldığı alanlar burası. Okulda aldığınız eğitimlerin yanına hayat tecrübeli olan insanlardan aldıklarınızla hayatınızı daha verimli geçirirsinizç”
Çiftlik Caddesi, Saathane Meydanı, Mecidiye Çarşısı, Subaşı Meydanı gibi Samsun’un tarihi mekanlarında yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Mustafa Demir, “Geçmişte çeşitli nedenlerle kaybettiğimiz bu alanları ihya etmeye çalışıyoruz. Bizi biz yapan değerleri ihya etme noktasında samimiyetle gayret ediyoruz. Gençlerle bir araya gelmekten çok memnunuz. Bize gelen her öneriyi dikkate alıyoruz ve öneri sahibiyle paylaşarak çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Bu şehir bölgenin merkezi. Samsun, Türkiye’nin en güzel şehri. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bunun da kıymetini bilelim. Hep birlikte şehrimizi geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi olarak vizyonlarından bir kaçını gençlerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şöyle devam etti:
“Bizim belediye vizyonu olarak yapmak istediğimiz, kalkış noktalarımızdan bir kaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatay kalkınmayı Türkiye’de en iyi başaran hatta dünyaya örnek olacak bir kent olma noktasında vizyonumuz var. Bu vizyon çerçevesinde çalışıyoruz. Yakakent’ten, Terme’den, Asarcık’tan, Ladik’ten, Ayvacık’tan Salıpazarı’na varıncaya kadar tüm yatay kalkınmayla, Samsun’u topyekün kalkındırmak, ihya etmek gibi bir hedefimiz var. Burası çok önemli. Diğer önemli bir konu, toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve coğrafyamızı çok iyi korumak ve kollamak durumundayız. Bunu geliştirmek durumundayız. Bu iki konuyu çok önemsiyoruz. Bir diğer üçüncü konu da, bu şehirde yaşayan tüm insanların hayatına olabildiğince nasıl pozitif katkı sağlamanın peşindeyiz. Bütün projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz."
3 ana vizyonu detaylarıyla gençlere anlatan Başkan Mustafa Demir, “Aklınızda kalsın; bir yatay kalkınma, bu konuyla ilgili her türlü fikre ihtiyacımız var. İki; coğrafyamızı, tabi güzelliklerimizi yaradanın bize vermiş olduğu bu coğrafyadaki bütün nimetleri korumak, kollamak ve gelecek nesillere çok daha iyi bir şekilde aktarmak durumundayız. Üç, 7’den 70’e tüm insanlarımızın hayatına pozitif daha doğru dokunabilmenin derdindeyiz. Bu üç ana vizyonumuz bizim tüm çalışmalarımızı etkiliyor. Bunların araçlara ulaşma noktasında ana konumuz bilgi, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanma hedefi. Bunu istiyoruz. Bunların dışında oluşturmak istediğimiz başka bir şey daha var. Bu şehre ait kültür, sanat ve edebiyat alanlarını nasıl geliştirebiliriz. Bizi biz yapan değerleri olabildiğine toplum hayatına yansıtmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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