Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltında

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bir adrese yaptıkları operasyonda bin 176 kapsül sentetik ecza, 6 paket halinde 191,50 gr metamfetamin maddesi, 13 adet ekstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edilen O.A. kayıplara karıştı. Narkotik polisi yattıkları çalışma sonucu firari şüpheli O.A.'yı yakalanarak gözaltına aldı. O.A.'nin üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde toplam 1,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan O.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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