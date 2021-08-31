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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ'nün çalışmaları ve planları dünya üniversiteleriyle paylaşıldı

İHA

OMÜ'nün çalışmaları ve planları dünya üniversiteleriyle paylaşıldı

2526 Ağustos 2021’de gerçekleştirilen Malezya’nın ev sahipliğini üstlendiği 27th International (Virtual) Workshop on UI GreenMetric World University Rankings (IWGM 2021) çevrimiçi toplantıya Endonezya Üniversitesi ekibi tarafından gelen davet üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) de katıldı.
Endonezya Üniversitesi (UI) 2010 yılında bir dünya üniversiteler sıralamasını hayata geçirilen kampüslerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren bu sıralama; daha sonra UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması adını aldı.
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Yeşil Üniversite Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı tarafından üniversite adına “Climate Change Adaptation and Integrated Waste Management in the time of Pandemic in Ondokuz Mayıs University” sunumu yapıldı. Sunumda OMÜ’nün sürdürülebilirlik çalışmaları ve planları bütün dünya üniversiteleriyle paylaşıldı.
Yeşil ölçeklendirme çalışmalarında üniversitelerin katıldığı iki günlük çalıştayda kapanış toplantısının 2022 yılında Tayland’da yapılması kararlaştırıldı.

Esen’den veda ziyareti
Öte yandan, görev yeri değişen Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a veda ziyaretinde bulundu. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan’ın eşliğinde Rektörlük makamında Rektör Ünal ile buluşan Müdür Coşkun Esen, Samsun’a hizmet etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek görev süresi zarfında kendisine destek olan ve iş birliği içinde olduğu herkese şükranlarını iletti.
Rektör Ünal ve ekibinin kentteki kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik içinde iyi bir iş birliği dinamizmi yakaladığını belirten Esen, OMÜ camiasına başarı dolu yıllar diledi. Nazik ziyareti için konuğu Esen’e teşekkür eden Rektör Ünal ise OMÜ’yü şehrin bütün bileşenleri ile daha ileriye götürme kararlılığında olduklarını kaydederek Esen’e başarılar diledi. Ziyarette Rektör Ünal, günün anısına Esen’e üniversitenin hediyesini takdim etti.

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