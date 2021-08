Diyetisyenden doğru zamanda tartılma önerileri Diyetisyen Tığlı: "Her gün tartılıp tartı stresi oluşturmamak gerekir"

Zayıflama süreçlerinde yapılan büyük hatalardan biri her gün tartılmak olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Tığlı, "Bir günde vücudunuz fark edebileceğiniz değişimler vermez; dolayısı ile her gün tartılıp tartı stresi oluşturmamak gerekir" dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi Diyetisyen Deniz Tığlı, kişilerin ne zaman tartılması konusunda bilgi verdi. Haftanın bir gününü tartı günü olarak belirlemek gerektiğini ifade eden Tığlı, "Tartılmak için sabah saatlerini seçin. Sabah aç karına, kıyafetsiz ve mümkünse tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra tartılın. Bu şekilde en doğru tartı sonucunu alabilirsiniz. Zayıflama sürecinizin doğru takibi için ise yaklaşık aynı saatlerde tartılmaya özen gösterin. Bu tartı takibini aynı tartıda yapmanız gerekmektedir. Unutmayın; her tartı arasında fark olabilir. Tartının düz ve sert bir zeminde olmasına ve her zaman aynı zeminde tartılmaya dikkat edelim" diye konuştu.

Dikkat edilmesi gerekilen diğer bir hususun hangi zamanlarda tartıdan uzak durulması olduğuna dikkat çeken Deniz Tığlı, "Regl dönemlerinde, bir önceki gün alkol tüketimi veya fazla tuz / tuzlu gıda tüketimi varsa, uykusuz bir gecenin ardından ve uzun yolculuk sonrası tartılmayın. Çünkü yüksek ihtimal ile vücudunuz ödem (su) tutacaktır. Bu durumun motivasyon düşüklüğüne sebep olmaması için 12 gün yeterli su tüketimi yaparak ve dinlenmiş vücut ile tartılmanızı öneririm" şeklinde konuştu.

