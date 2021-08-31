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Tiyatronun kalbi Atakum’da attı Karadenizli tiyatrocular Atakum’da buluştu

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde, Atakum Belediyesi ve Karadeniz Tiyatrolar Birliği (KATİB) iş birliğinde "8. Tiyatro Köyü Buluşması" yapıldı. Atölyelerde bir araya gelen tiyatrocular halka açık oyunlar da sergilerken tiyatronun kalbi adeta Atakum'da attı.

Tiyatronun kalbi Atakum’da attı Karadenizli tiyatrocular Atakum’da buluştu

Samsun’un Atakum ilçesinde, Atakum Belediyesi ve Karadeniz Tiyatrolar Birliği (KATİB) iş birliğinde "8. Tiyatro Köyü Buluşması" yapıldı. Atölyelerde bir araya gelen tiyatrocular halka açık oyunlar da sergilerken tiyatronun kalbi adeta Atakum’da attı.
Karadeniz Bölgesi’nde üretim yapan tüm tiyatro ekiplerini bir araya getirmek, ortak bir çatı altında toplamak amacıyla 2010 yılında Samsun’da kurulan Karadeniz Tiyatrolar Birliği (KATİB) 8. Tiyatro Köyü Buluşması’nı 7 ilden 19 farklı tiyatro grubunun katılımıyla 2730 Ağustos tarihleri arasında Atakum Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirdi.

Rengarenk geçit töreni
Etkinlik boyunca her gün çocuk tiyatrosu (Kukla oynatımı, nesnelerin ve objelerin kişileştirilmesi), pandomim, clown, jonglör, sokak tiyatrosu, dans ve hareket, doğaçlama tiyatro, role hazırlanma, yoga, diksiyon ve Geleneksel Türk Tiyatrosu atölyeleri yapıldı. Çakırlar Korusu’nda gerçekleşen eğitimleri ise Firuze Engin, Orçun Masatçı, Pat Atölye, Yaşar Gündem, Erhan Başoğlu, Ünal Yeter, Canan Yerlikaya, Semih Tiryaki, Mehmet Çömez verdi. Atakum sahilinde yapılan rengarenk festival yürüyüşü ile başlayan buluşma kapsamında Zonguldak Z Sahne Tiyatro Grubu’nun “Romeo ve Juliet’in Tarifsiz Hikayesi” ve Samsun Sanat Tiyatrosu’nun “Gölgesinde Çınarın” isimli tiyatro oyunları yurttaşların beğenisine sunuldu. Etkinlikte ayrıca “Pandemi Sonrası Yerel Yönetimler ve Sanat” söyleşisi de gerçekleşti.

Sanata tam destek
Çakırlar Korusu’ndaki buluşma alanını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, tiyatrocularla bir araya geldi. Sanat ve kent yaşamının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyleyen Başkan Deveci, “Her ikisi de birbirini besler ve büyütür. Sanat aynı zamanda birlikte olmak, dayanışma göstermektir. Ortak paydada, sanat sevgisinde bizleri buluşturur. O yüzden kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin sanatçılarına destek olmayı çok önemli buluyorum. Atakum, içinde sanatın yaşadığı bir kent. Atakumlular için sanat bir ihtiyaç ve biz de Atakum Belediyesi olarak komşularımızın sanat ihtiyaçlarını giderecek programlar gerçekleştiriyoruz bu esnada da sanatçılarımıza destek oluyoruz. Pandemi dönemi bütün alanları etkilediği gibi sanat dünyasını da etkiledi. Çok uzun süre sahne perdeleri açılmadı. Öyle bir süreçten geçip şimdi bu etkinlikte buluşabilmek mutluluk verici. Pandemi döneminde de elimizden geldiği kadar yerel tiyatro gruplarına destek verdik. 8. Tiyatro Köyü Buluşması’nın ev sahipliğimizde gerçekleşmesinden ve Karadeniz Bölgesi’nden tiyatro gruplarımızın kentimize gelerek hem önemli bir dayanışma göstermesinden hem de burada atölyeler vasıtasıyla aldıkları değerli eğitimler sayesinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

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