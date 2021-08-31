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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz”

İHA

Başkan Demir: “Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Elimi Tut Programı’nda yaptığı konuşmada, “2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye’nin güçlü ve kadim medeniyetini de arkasına alarak iktisadi ve ekonomik devlet yönetiminde yeni bir dönem başladı. Dünyada hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz” dedi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün ‘Elimi Tut Pragramı’ Sanat Merkezi’nde düzenlendi. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can, İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal’ın da katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un dünyanın en güzel şehri olduğuna vurgu yaptı.
Samsun’un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Demir, “Zengin bir tarihimiz var. Kendisine sığınan milletlere sahip çıkan, koruyup kollayan bir kültürümüz var. Onlar da yerel halka çok saygılı davranıp, ayak uydurup birlikte yaşayabilmişler. Bizim medeniyet kotlarımız var. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ediyor. Aslında bütün dünya insanlığının ortak ürünü olmalı. Bütün dünya insanlığına önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.
2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye’nin güçlü ve kadim medeniyetini de arkasına alarak iktisadi ve ekonomik devlet yönetiminde yeni bir dönemin başladığını söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Dünyada hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil hiçbirinde böyle bir parlak 20 yıl yoktur. Eğitimden sosyal politikalara, altyapıdan ulaşıma, sağlıktan yerli üretime, tarımdan sanayi ve teknolojiye kadar her alanda stratejik gelişme yaşıyoruz. Aynı stratejiyi şimdi de Samsun’da uyguluyoruz” diyerek şunları dile getirdi:
“Sizler de bir devlet çatısı altından geldiniz. Geldiğiniz ülke ile Türkiye’yi kıyaslayabilirsiniz. Samsun’da 35 bin yabancı misafirimiz var. Üniversite nüfusuna göre Türkiye’de en fazla dışardan gelen kardeşimizin eğitim gördüğü üniversite ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Aynı yoğunluğu şimdi de Samsun Üniversitesi devam ettiriyor. Bunu çok önemsiyor ve sayısının daha da artmasını istiyoruz. Karadeniz Bölgesi insanının özelliğidir. Kendisinden olmayan, dışarıdan gelen vatandaşları kardeş olarak görüyor. Belediye olarak da bu kültürü çok önemsiyoruz.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sözlerine şöyle devam etti:
“Burası çok önemli. Bizi arkadan vuran, savaştığımız milletler, toplumlar oldu. Ama Şuan gelseler yine barış ve huzur içinde yaşayabilirler. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Anadolu coğrafyası böyle olmak durumunda. Artık dünya insanlığında da kendimizi sorumlu addediyoruz. Bu bir hedeftir. Türkiye, böyle de olmak durumunda. Allah göstermesin. Yine bir savaş olsa gidecek başka yerimiz yok. Ya ölürüz ya da yaşarız. Bu coğrafyanın tüm insanlığın sığınağı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Yapılacak ne varsa yapmayı hazırız.”
Programda diğer katılımcıların konuşmalarının ardından bir dizi etkinlik ve tanıtımlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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