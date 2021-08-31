Başkan Özdemir’den Kaymakam Yılmaz’a kılıç

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, son açıklanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile mülkiye müfettişliği görevine atanan Havza Kaymakamı Metin Yılmaz’a veda ziyareti gerçekleştirerek kılıç hediye etti.

Havza Kaymakamlığı makamında gerçekleşen ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçemizde görev yaptığınız hizmetler için size teşekkür ederim. Görevler ve makamlar geçici. Önemli olan bu süre içerinde bulunduğumuz yerlerde yapmış olduğumuz hizmetler ve kurulan iyi ilişkilerdir. Kaymakamımıza her zaman kapımız da gönlümüz de açık” dedi.

Kaymakam Metin Yılmaz ise Özdemir’e teşekkür ederek, “Havza’da çalıştığım süre içerisinde esnafımız, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, muhtarlarımız ve çiftçilerimizle dostane bir çalışmalarımız oldu. Yaptığımız çalışmalar ve projelerimize destek olan herkese teşekkür ederim. Her zaman kapım size açıktır" diye konuştu.

Başkan Özdemir ziyaretin sonunda Kaymakam Yılmaz'a kılıç hediye etti.

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