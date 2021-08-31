Samsun Balkan Türkleri Derneği’nden kültür şöleni

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından Atakum Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen tanıtım etkinliği kültürel şölene dönüştü.

Balkan, Rumeli ve mübadil kültürüne ait unutulmaya yüz tutmuş değerlerin, yemeklerin, tatlıların, giyim kuşamın, ezgilerin, halk oyunlarının ve tüm yaşam tarzının tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasının yanında farklı kültürler tarafından öğrenilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’da coşkuyla kutlandı.

Açılış konuşmasında derneğin faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, “Kültürel değerlerin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında düzenlenen bu ve bu gibi etkinlikler çok büyük bir önem arz ediyor” dedi.

Konuşmasında düzenlenen program ve etkinliğin kapsamı hedeflerine değinen Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, “Derneğimiz 1987 yılında kurulan şehrimizin en eski ve en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Üyelerimiz arasındaki dayanışma, yardımlaşma ve kültürel değerlerin yaşatılması gelecek kuşaklara aktarılmasının yanında eğitimler, sohbetler, seminerler, söyleşiler, programlar, halk oyunları kursları, dayanışma yemekleri, etli kazan pilavı şenliği gibi birçok alanda farklı faaliyetler yürütmekteyiz. Yine mübadil lezzetler projemizi tamamlayıp unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi kitap haline getirerek ebediyen yaşatılmasını sağladık. Devam eden Atalarımın dansı projemiz ile down sendromlu çocuklarımız ile muhteşem bir faaliyet yürütüyoruz. Bugün burada stantlarımızda mübadil yaşam tarzının yemekleri, tatlıları, kıyafetleri, kullandıkları tarihi eşyalar gibi daha birçok doneyi sergileyerek kendi kültürel ögelerimizi tanıtmaya çalıştık. Ayrıca konserimiz ve halk oyunlarımız ile muhteşem bir program yaptık. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla hep birlikte kutladık. Etkinliğimize katılan değerli protokolümüze, misafirlerimize, üyelerimize, dernek başkanlarımıza ve bu güzel organizasyonun oluşmasında emeği geçen herkese şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, MHP önceki dönem Milletvekili MYK Üyesi Hüseyin Edis, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanvekili Fikret Can Demir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mübadil dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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