Havzalı muhtarlardan kan bağışı

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Samsun Valiliği himayesinde, kaymakamlıklarla iş birliğiyle düzenlenen "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası kapsamında Havza Muhtarları Derneği üyesi muhtarları kan bağışında bulundu.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Başkan Yardımcısı Bekir Erden ve dernek üyesi muhtarlar "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyasının kapsamında Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan Türk Kızılay'ın kan bağış otobüsünde kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunan Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar kan bağışının bir insanlık görev olduğunu belirterek, "Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağının bilmiyoruz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Fırsat buldukça kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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