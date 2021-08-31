Bafra’da dış mahalleler beton yola kavuşuyor

Bafra Belediyesi, 139 mahallenin beklentilerine daha hızlı ve sağlıklı çözümler bulabilmek amacıyla kısa süre önce hizmete giren beton santralinin meyvelerini almaya başladı. İlçede bir ilk olarak kırsal mahallerde beton yol çalışmalarının startı verildi.

Tesisin üretime geçmesi ile birlikte Bafra’da bir ilk olarak kırsal mahallelerde beton yol yapma başarısını ortaya koyan Bafra Belediyesi, sathi kaplama ile kıyaslandığında daha uzun ömürlü olan silindirle sıkıştırılmış beton SSB yol çalışmasını ilçeye kazandırıyor.

Her yeni güne gayret ve kalıcı hizmet gayesiyle çalışarak başladıklarını vurgulayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, merkez mahallelerinin dışında ilk defa yapımı gerçekleşen beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.

139 mahallesi ile geniş bir hizmet ağına sahip olduklarını belirten Başkan Kılıç, konu hakkında şunları söyledi:

”Bu gerçek doğrultusunda hayata geçirdiğimiz beton santralimizin hizmete başlamasıyla birlikte tahmin ettiğimiz periyotta çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bafra Belediyesi hizmet tarihinde bir ilk olarak kırsal mahallerimizde beton yol çalışmalarının startını verdik ve yoğun bir tempo ile devam ediyoruz. Ülkemizin en önemli ovalarından birine sahip olan ilçemizde, büyük tonajlı araç trafiğine maruz kalan özellikle kırsal mahallelerimizde çok daha uzun ömürlü olan beton yolun öneminin ve değerinin farkındayız. Bu noktada Bafra’mızın hizmetine sunduğumuz beton santralimizin ne denli kıymetli bir kazanım olduğunu hep birlikte görmüş olduk.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.