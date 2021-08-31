Hırsızlar yağmur mazgallarını çaldı

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Samsun'da kimliği belirsiz hırsızlar bir akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan 15 adet yağmur mazgalını çaldı.



Olay, Kavak ilçesinin Hacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız veya hırsızlar bir akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan 15 adet yağmur mazgallarını çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine işyeri sahibi jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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