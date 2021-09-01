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Konserinden geriye çöpler kaldı

DHA

Konserinden geriye çöpler kaldı


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da düzenlenen konserden geriye çevreye bırakılan çöpler kaldı.
Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda dün akşam rap şarkıcılarının sahneye çıktığı konser düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserden geriye alanda çöp yığınları kaldı. Plastik, cam ve metal atıklarının bir kısmı vatandaşlar tarafından toplandı. Belediye görevlileri de alanı sabah saatlerinde temizledi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-09-01 11:15:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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