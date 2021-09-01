Konserinden geriye çöpler kaldı

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da düzenlenen konserden geriye çevreye bırakılan çöpler kaldı.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda dün akşam rap şarkıcılarının sahneye çıktığı konser düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserden geriye alanda çöp yığınları kaldı. Plastik, cam ve metal atıklarının bir kısmı vatandaşlar tarafından toplandı. Belediye görevlileri de alanı sabah saatlerinde temizledi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-09-01 11:15:08



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